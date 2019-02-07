Yusuf Erdoğan, Beşiktaş'a karşı yıldızlaşıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un deneyimli oyuncusu Yusuf Erdoğan, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçta 4 gole katkı verdi.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor’da Yusuf Erdoğan’ın, siyah beyazlı ekibe karşı gole yaptığı katkılar dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş’a karşı Süper Lig’de oynadığı son 5 mücadelede toplam 4 gole katkıda bulundu. 2 gol atan ve 2 de asist kaydeden 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da ligde bir golü bulunuyor. 19’uncu haftada Kayserispor deplasmanında forma giyen Yusuf Erdoğan, 1-1’lik eşitlikle sona eren mücadelede takımının tek golünü kaydetmişti.

UMUT NAYİR'İN İLK HEYECANI

Öte yandan Bursaspor’un deneyimli oyuncularından Umut Nayir için de Beşiktaş mücadelesi ayrı bir anlam ifade edecek. Sezon başındaki transfer döneminin son gününde Beşiktaş’tan Bursaspor’a kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez siyah beyazlı ekibe karşı forma giyecek. Umut Nayir, daha önce MKE Ankaragücü ve Osmanlıspor’dayken Beşiktaş ile oynanan maçlarda forma giyememişti.

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