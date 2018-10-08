Yunus Mallı: "Bosna Hersek iyi bir sınav olacak"

"Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Bosna Hersek ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarına başlayan A Milli Futbol Takımı'nın çalışması öncesi takımın önemli oyuncularından Yunus Mallı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Herkese güzel ve başarılı bir kamp dileyerek sözlerine başlayan Mallı, "Önümüzde iki önemli maç var. Önce Bosna Hersek ile özel maç oynayacağız, daha sonra Uluslar Ligi maçımız var. Bugün toplanıyoruz, ilk idmanımıza çıkıyoruz. Kendimizi her zaman olduğu gibi iyi hazırlamak istiyoruz. Bosna Hersek iyi bir sınav olacak. Ardından Rusya'ya karşı devamını getiririz inşallah. İsveç maçında 3 puan almak moral açısından çok önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

"ULUSLAR LİGİ, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK İÇİN DAHA KISA BİR YOL DİYEBİLİRİZ"

Yeni turnuva sisteminin güzel olduğunu belirten Yunus Mallı, şöyle konuştu: "Yeni turnuva sistemi güzel. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için daha kısa bir yol diyebiliriz. Hepimiz bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Grubu lider bitirmek için hala fırsatımız var. Bunun için Rusya'da galibiyete ihtiyacımız var. Özel maçların sayısını azaltmak ve resmi maçların sayısını artırmak için güzel bir yol. Pazar günü elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yunus Mallı'nın açıklamaları