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Yoğun bakımda olan Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl ?

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliğinden komaya girdi. Eski Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun durumu ciddiyetini koruyor.

26 Eylül 2017 Salı 09:54
Yoğun bakımda olan Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl ?

araciğer sirozu teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski milli haltercinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.
Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti 

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Naim Süleymanoğlu'na bir süre önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?
Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.

Halter'e henüz 9 yaşındayken başlayan Süleymanoğlu, 1981 tarihinde Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak şampiyon olmuştur. 16 yaşında geldiğinde rekor kırarak yine şampiyon olmuştur. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. Böylelikle tarihin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır.
1984-85 ve 86 tarihinde dünyaada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı.
Bulgaristan'daki baskılartan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1988 yılında Seul'da düzenlenen olimpiya'ta Türkiye adına katıldı ve Türk Hükümeti gerekli izini alabilmek için Bulgaristan'a 1 milyon doar ödedi. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. Süleymanoğlu böylece Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.
1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerini çok rahat geçerek altın madalyayı kazandı. Aynı sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1993 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazandır ve 2 de dünya rekoru kırmayı başardı. 1994 yılında İstanbul'da yapılan şampiyonada ilk defa Türk seyircisinin karşısına çıktı. Süleymanoğlu bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırmayı başarmış bu başarı sayesinde 3 altın madalya kazanmıştır.

1995'de Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında sakatlığı devam etmesine rağmen 3 altın madalya kazanmayı başarmıştır.

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1988 yılında Cardiff'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazanmıştır.

1994 senesinde Varşova'da düzenlenen şampiyonada sadece üç kaldırış gerçekleştirdi ve burada 3 dünya rekoru kırmıştır. 1995 yılında Avrupa Halter Şampiyonası'nda sakat olmasına rağmen 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştır.

Toplam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, son zamanlarda karaciğer yetmezliği hastalığı ile uğraşmaktadır.

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