Yoga Academy 101. merkezini açtı

İstanbul

Yoga Academy 101. merkezinin açılışı İstanbul'da gerçekleşti.

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf ve yoga eğitmenlerinin katılımıyla Sancaktepe'de açılan ve yogayı gerçek anlamda spor olarak yapmak isteyenlerin Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarına katılabileceği mekan, dünyanın en donanımlı ve modern Yoga merkezlerinden biri oldu.

Yoganın pratik ve teorik olarak gösterileceği son derece modern ve sportif mekanı antrenör Sedef Görgünay hizmete sundu. Uzun yıllar Orijinal Yoga Sistemi üzerine uzmanlaşan Görgünay açılış sonrası şunları söyledi: "Amacımız Yogayı olduğu gibi orijinal haliyle sunmak. Bu şekilde uygulandığında Yoga evrensel bir spordur ve tüm sporların temelinde Orijinal Yoga Sistemi teknikleri vardır. Dünyada Yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezimizde 0'dan 100'e herkesin uygulayabileceği Orijinal Yoga Sistemi seansları var. Yoga sporunun faydalarından ailece faydalanabilirsiniz; Yogayı hamilelikte anne karnında uygulamaya başlayıp, anne-bebek, çocuklar, gençler, başlangıç-orta-ileri seviye çalışmalar ve ileri yaş grupları için olan seanslarımızla keşfetmeye davet ediyoruz. Bu sporu ömür boyu sürdürebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam isteyenlere ilk çalışmalar bizim hediyemiz olacaktır.

Merkezde her seviye Yoga çalışmasının yanısıra nefes, biyoenerji, derin gevşeme teknikleri de uygulanacak. Yoga ile keşfet kendini! hizmet anlayışı ile açılan merkez aynı zamanda Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi. Orijinal Yoga Sistemi'ni bilimsel altyapı ile doğrudan sunacak güleryüzlü ve tam donanımlı Yoga antrenörleri ile buluşacaksınız! Tüm Yoga severlere duyurulur."

Açılışta açıklama yapan Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf ise şunları şunları kaydetti: "Yoga tüm sporların temelinde vardır anlayışı ile herkesi kucaklayacak huzurlu, sportif, çağdaş bir Yoga merkezi açıldı. Amacımız bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde 3 yıldır Yoga Şampiyonaları düzenliyoruz, yabancı sporcuları da davet ediyoruz. Yoganın spor olduğu anlayışını ülkemizde ve dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak üzere uluslararası çalışmalar yapıyoruz."

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