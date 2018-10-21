Yılport Samsunspor - Kastamonuspor 1966: 1-0

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN ()

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Mücahit Değermenci (xx), Ogün Kamacı (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (xx), Erhan Kartal (xx), Nuri (xx), Erkam (xx), İshak (xx), Ramazan xx (Dk. 59 İrfan xx), Savaş (xx), Oğuz (xx), Samet (xxx), Kubilay (xx) (Dk. 86 Şahin xx), Erhan Şentürk (xx) (Dk. 74 Muhammet Beşir xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x), Mustafa Çakır (xx), Abdulaziz (xx), Ayhan (xx), Erkan Taşkıran (x) (Dk. 46 Ozan Kılıçoğlu x), Şaban (x), Soner (x) (Dk. 46 Batuhan x), Cenk (x), Oğuzhan (x) (Dk. 79 Sinan x), Muharrem Ozan (x), Yakup (x)

GOL: Dk. 28 Samet (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Oğuz, Erhan Şentürk, Erkam (Yılport Samsunspor) - Ayhan, Batuhan, Yakup, Bekir (Kastamonuspor 1966)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+2 Erhan Kartal (Yılport Samsunspor) - Dk. 86 Mustafa Çakır (Kastamonuspor 1966)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'un 9’uncu haftasında Samsunspor, kendi evinde oynadığı Kastamonuspor 1966 maçını 1-0 kazandı.

17'nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Erhan Kartal'ın ceza sahasına yaptığı ortada Kastamonuspor 1966 defansı topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Kubilay'ın kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

28'inci dakikada Kastamonuspor 1966 defansının büyük hatasını değerlendiren Samet, kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

48'inci dakikada Kubilay'ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

55'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Samet topa vurmakta gecikince Kastamonuspor 1966 defansı topu uzaklaştırdı.

66'ncı dakikada İrfan'ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Oğuz'un kaleye çektiği şutu Bekir son anda kornere çıkarttı.

72'nci dakikada Ozan'ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Muharrem Ozan'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+1'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında kaleci ile başbaşa kalan Muhammet Beşir'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

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