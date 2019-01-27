Yılport Samsunspor - Gümüşhanespor: 2 - 1

Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN, ()-

STAT: 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Ferhat Kestanlıoğlu, Fatih Söyler, Özcan Sultanoğlu

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (xx), Erhan Kartal (xx), Şahin (xxx), Aytaç (xx), Canberk (xx), Samet (xx), Okan (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 89 Erhan Şentürk (?) ), Onur (xxx) (Dk. 69 Yılmaz (xx) ), Kubilay (xxx) (Dk. 75 Enes (xx)), Abdulkadir (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x), Muharrem Doğan (x), Fırat (xx), Kadir (x), Ahmet Güven (x), Azad Kevin (x), Murat (x) (Dk. 80 Hasan (x)) Burak (x) (Dk. 58 Hüseyin Altuğ (x)), Sancar (x), Mehmet Cansın (xx), Tuğay (x) (Dk. 67 Tekin (xx))

GOLLER: Dk. 10 Abdulkadir, Dk. 51 Onur (p) (Yılport Samsunspor) – Dk. 12 Kadir (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Fırat, Burak, Hüseyin Altuğ (Gümüşhanespor) – Okan (Yılport Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Sancar (Gümüşhanespor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 19’uncu hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor’u 2 - 1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Canberk’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Abdulkadir’in kafa vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

10’uncu dakikada Yılport Samsunspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Abdulkadir’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

12’nci dakikada ani gelişen Gümüşhanespor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Kadir’in kalecinin üstünden yaptığı aşırtma ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

37’nci dakikada Gümüşhanespor defansının hatasından faydalanan Onur’un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

42’nci dakikada Onur’un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Aytaç’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

49’uncu dakikada Abdulkadir’in pasıyla buluşan Oğuz’un kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

51’inci dakikada Yılport Samsunspor’un penaltıyı kullanan Onur’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

79’uncu dakikada Samet’in ceza sahasına yerden yaptığı ortada topla buluşan Enes’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Yılport Samsunspor, kendi sahasında 2-1 kazandı.