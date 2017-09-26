Yılmaz Vural , Süper Lig'e geri mi dönüyor ?

Haber61 sitesinde yer alan iddiaya göre, şu an herhangi bir takımda görev yapmayan Yılmaz Vural, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya bir mektup yazmış. İddianın yer aldığı yazıda, Muharrem Usta'nın böyle bir mektup olmadığını ifade ettiği ancak Yılmaz Vural'a yakın kaynakların ise mektubun varlığını doğruladığı belirtiliyor.



Alanyaspor karşısında 3-0'dan 4-3'lük yenilginin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın takımdaki geleceği şiddetli bir şekilde tartışıldığı dönemde, eğer ki böyle bir mektup var ise bu mektupta Yılmaz Vural, Muharrem Usta'ya hangi konuda yazdığı büyük merak konusu olacak.