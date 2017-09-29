Yıldız futbolu trafik kazası sonrası ölümden döndü Kaburgaları kırıldı !

Manchester United'ın 29 yaşındaki Arjantinli yıldızı Sergio Agüero , Hollanda da geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden döndü.Agüero , Hollanda'ya Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın konserini kaçırmamak için gitmişti.Konser sonrası korkunç bir kaza geçiren Agüero'nun kaburgalarının kırıldığı ve ölümden döndüğü öğrenildi.Kurallara uyan Agüero emniyet kemeri taktığı için olası daha kötü sonuçların doğmasını da ortadan kaldırmış oldu.Kaburgaları kırılan Agüero'nun sahalardan 2 ay uzak kalacağı da bildirildi.

Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan yıldız forvet 8 maçta 7 gol ve 3 asistlik performansla oynadı.