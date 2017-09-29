Galeriler Videolar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102781
ALTIN
147.486
DOLAR
3.5587
STERLİN
4.7624
EURO
4.2027
İrem Derici sahnelere ne zaman dönüyor?
İrem Derici sahnelere ne zaman...
SGK'dan müjde! Prim borçları için açıklanan tarih uzatıldı...
SGK'dan müjde! Prim borçları için...
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme...
15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'
15 şehidimiz için, 15 bloklu...

Yıldız futbolu trafik kazası sonrası ölümden döndü Kaburgaları kırıldı !

Manchester City'in dünyaca ünlü yıldızı Sergio Agüero geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden döndü ..

29 Eylül 2017 Cuma 10:47
Yıldız futbolu trafik kazası sonrası ölümden döndü Kaburgaları kırıldı !

Manchester United'ın 29 yaşındaki Arjantinli yıldızı Sergio Agüero , Hollanda da geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden döndü.Agüero , Hollanda'ya Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın konserini kaçırmamak için gitmişti.Konser sonrası korkunç bir kaza geçiren Agüero'nun kaburgalarının kırıldığı ve ölümden döndüğü öğrenildi.Kurallara uyan Agüero emniyet kemeri taktığı için olası daha kötü sonuçların doğmasını da ortadan kaldırmış oldu.Kaburgaları kırılan Agüero'nun sahalardan 2 ay uzak kalacağı da bildirildi.

Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan yıldız forvet 8 maçta 7 gol ve 3 asistlik performansla oynadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de 7.haftanın açılış maçı Akhisarspor Fenerbahçe maçı saat kaçta
Süper Lig'de 7.haftanın açılış maçı Akhisarspor Fenerbahçe maçı saat kaçta
A.Konyaspor UEFA'da siftah peşinde ! A.Konyaspor Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta hangi kanalda
A.Konyaspor UEFA'da siftah peşinde ! A.Konyaspor Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta hangi kanalda
Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri açıklandı ! Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri açıklandı ! Derbinin hakemi belli oldu
M.Başakşehir Portekiz'de siftah peşinde ! Braga Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda ?
M.Başakşehir Portekiz'de siftah peşinde ! Braga Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda ?
PSG Bayern Münih'i evinde dağıttı ! Kavgalı olan Neymar ile Cavani kucaklaştı
PSG Bayern Münih'i evinde dağıttı ! Kavgalı olan Neymar ile Cavani kucaklaştı
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği A.Madrid-Chelsea maçı saat kaçta başlayacak ?
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği A.Madrid-Chelsea maçı saat kaçta başlayacak ?
Alman basını Timo Werner'in kulaklarına ne olduğunu konuşuyor !
Alman basını Timo Werner'in kulaklarına ne olduğunu konuşuyor !
Galatasaray'da Feghouli'ye ilk 11 yolu gözüktü !
Galatasaray'da Feghouli'ye ilk 11 yolu gözüktü !
Galatasaray'ın yıldız ismi Mariano'dan şampiyonluk açıklamaları !
Galatasaray'ın yıldız ismi Mariano'dan şampiyonluk açıklamaları !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim