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Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da ! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Fenerbahçe transfer sezonun bitimine az bir süre kala dünyaca ünlü yıldız Diego Costa'nın menajeri ile İstanbul'da görüştü.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:25
Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'da ! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Fenerbahçe Yönetimi, Chelsea ile köprüleri atan Diego Costa’nın menajeri Ricardo Cardoso’ya 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. İngiliz ekibi öneriye olumlu yaklaşırken, sarı-lacivertliler ile Cardoso’nun maddi konularda henüz anlaşma sağlayamadığı ancak görüşmelerin bugün de devam edeceği belirlendi.

Robin van Persie’nin bitmek bilmeyen sakatlıkları yüzünden Roberto Soldado’nun ardından forvet hattına bir takviye daha yapmaya çalışan Fenerbahçe sürpriz bir hamlede bulunarak, Chelsea’nin dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa ile pazarlık masasına oturdu.

İstanbul'da kıran kırana pazarlık!

Vardar’a elenerek UEFA Avrupa Ligi defterini çok erken kapatan ve Süper Lig’in ilk 3 haftasında 4 puan kaybeden sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İspanyol golcünün menajeriyle İstanbul’da bir araya geldi. Diego Costa’nın menajeri Ricardo Cardoso’nun üç gündür İstanbul’da bulunduğu ve transfer görüşmelerinin devam ettiği belirlendi.

Chelsea Menajeri Antonio Conte ile yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle kesin olarak İngiliz ekibinden ayrılma kararı alan Costa’nın ise Brezilya’da olduğu öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticilerin, bonservis bedeli 45 milyon euro olan tecrübeli forvet için Ricardo Cardoso’ya 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Chelsea’nin 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Diego Costa’yı birinci planda bonservisiyle birlikte satmak istediği ancak Fenerbahçe’nin kiralama teklifine de olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Diego Costa transfere sıcak bakıyor!

Sarı-lacivertliler ile dünyaca ünlü golcünün menajeri arasındaki görüşmelerde maddi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı aktarıldı. Eski kulübü Atletico Madrid’e dönmek istediği bilinen ancak İspanyol ekibinin transfer yasağı nedeniyle Ocak ayını beklemek zorunda olan Costa’nın maddi konularda anlaşılması halinde 1 yıl kiralık olarak Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı vurgulandı.

Sarı-lacivertli yönetimin, İspanyol golcüye yıllık 5 milyon euro civarında bir teklif yaptığı ve görüşmelerin bugün de devam edeceği aktarıldı.

Chelsea’ye 2014’te 32 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’den transfer olan Diego Costa, İngiliz ekibinde 120 resmi maça çıkarken, 59 gole imzasını attı. İspanyol forvet üç sezonda 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son Güncelleme: 07.09.2017 10:30
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