Yıldırım Uran'a veda 

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede Pazartesi günü vefat eden teknik direktör Yıldırım Uran, son yolculuğuna uğurlandı. 64 yaşında hayata gözlerini yuman Uran'ı Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazında meslekdaşları, sevenleri ve ailesi uğurladı. Yıldırım Uran'ın yıllarca birlikte çalışıp Galatasaray'da 2015 yılında şampiyonluk yaşadığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, Boluspor'dan ayrılan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, tam kadro eski takımı Antalyaspor'un oyuncuları, İzmirsporlu futbolcular, Akhisarsporlu Fatih Öztürk, Güray Vural, Bilal Kısa, Fenerbahçe ve İzmirsporlu eski oyuncu Semih Şentürk, Akhisarspor, Göztepe, Altınordu, Altay, Karşıyaka ve İzmirspor'un yöneticileri cenazede saf tuttu. Uran'ın cenazesi Yeşilyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FUTBOLDA İZ SIRAKTI

Ankara'da 1955 yılında dünyaya gelen Yıldırım Uran, Türk futbolu ve İzmir sporunda önemli izler bıraktı. Teknik direktörlük deneyimini ilk kez İzmirspor'da yaşayan Yıldırım Uran, kariyerinde 22 farklı takımda çalıştı. Uran, 2014-15 sezonunda eski öğrencisi Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'da görev aldı. Hamzaoğlu'nun yardımcılığını üstlenen Yıldırım Uran, o sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Uran, Hamza Hamzaoğlu ile uzun yıllar Akhisarspor'da da çalışmıştı.

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