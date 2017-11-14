Yıldırım Demirören ile Lucescu arasında kritik görüşme !

A Milli Takım'daki kötü gidişat ve alınan kötü sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mırcea Lucescu İstanbul'a çağrıldı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören , Lucescu ile Riva'da kritik bir görüşme yapacak.

Son olarak Arnavutluk'a 3-2 yenilerek büyük tepki toplayan Milli Takım için bir çıkış yolu aranacak.Mircea Lucescu, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve Başkan Yıldırım Demirören ile Riva'da bir araya gelecek.Kritik görüşmede Milli Takım'ın içinde bulunduğu kötü durum tartışılacak.

Görüşmenin ardından nasıl bir karar çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.