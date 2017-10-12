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Yıldırım Demirören'den yabancı kuralı ve video hakem açıklaması !
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Yıldırım Demirören'den yabancı kuralı ve video hakem açıklaması !

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Türk futboluyla ilgili olarak merak edilenleri yanıtladı.Demirören , video hakem ve yabancı kuralıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2017 Perşembe 15:30
Yıldırım Demirören'den yabancı kuralı ve video hakem açıklaması !

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na grup elemelerinde veda etmesinin ardından bir kez daha istifayla karşı karşıya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Demirören, yabancı kuralı ile video hakem uygulaması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Video hakemin futbolun güzelliğini götüreceğini söyleyen Demirören yabancı kuralı için ise  “Yabancı oyuncunun gelmesi ile futbolda kalite yükseldi, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancıdan dolayı” açıklamalarında bulundu.Yıldırım Demirören yabancı kuralı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve 2019 yılında radikal kararlar alınabileceğini söyledi.

Yıldırım Demirören hakem hataları ve altyapı sorunları ile ilgilide önemli açıklamalarda bulundu.

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