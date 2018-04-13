Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş: 70-93

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Can Mavisu (xx)

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Rashad James (x) 4, Kenneth (xxx) 16, Buford (xx) 11, Leon Harun, Enes Berkay (xx) 10, Dusan (xxx) 12, Dragicevic (xxx) 13, Williams (x) 4, Erkan

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Jason Tompson, Nicolo Melli (xx) 8, Melih (xx) 9, Wanamaker (xxx) 16, Kostas Sloukas (xx) 11, Egehan Arna (xx) 8, James Nunnally (xxx) 13, Jan Vesely (xx) 12, Sinan (xx) 10, Ali Muhammed 4, Ahmet Düverioğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 12-22

DEVRE: 31-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-66

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor’u 70-93 yendi. Fenerbahçe’de Wanamaker 16, Nunnaly 13, Vesely 12, Sloukas da 11 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Yeşilgiresun Belediyespor’da ise Kenneth 16, Dragicevic 13, Dusan 12 sayıyla oynarken Williams 10 ribauntla maçı tamamladı.

Maç Yeşilgiresun Belediyespor’dan Enes Berkay’ın smaç basketiyle başladı. İlk 3 dakika ev sahibi ekibin 6-4 üstünlüğü ile geçildi. 4’üncü dakikaya girilirken Wanamaker’in üçlüğüyle Fenerbahçe öne geçti: 6-7. Wanamaker bir üçlükle 6-0 seri yakaladı ve skoru 6-10’a getirdi. Pota altını iyi kullanan Fenerbahçe rakibine fazla sayı şansı vermedi ve isabetli şutlarıyla son iki dakikaya 8-17 önde girdi. Nicolo Melli üçlükle farkı 10 sayıya (12-22) çıkardı. Ev sahibi ekip son pozisyondan boş dönünce periyot da 12-22 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe 12’nci dakika geçilirken Nunnaly’in faul atışlarıyla fark 15 sayıya çıktı: 14-29. Üçlüklerle farkı kapatmaya çalışan Yeşilgiresu, Dragicevic ile aradığı basketi bulsa da Fenerbahçe dış atışlarla farkın kapanmasına izin vermedi. İlk 5 dakika da 19-37’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. İyi oyununu sürdüren Fenerbahçe soyunma odasına da 31-48 önde girdi.

İkinci devreye iki takımda karşılıklı basketlerle başladı. İlk üç dakikada faul sayısını 4’e çıkaran Tompson kenara gelmek zorunda kaldı. Fenerbahçe üst üste top kayıpları yaşarken 25’inci dakikada Kenneth ile basket bulan Yeşilgiresun farkı 12 sayıya indirdi: 45-57. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe farkı aynı seviyelerde tutsa da Enes Berkay’ın son saniye basketiyle fark 9 sayıya (57-66) indi ve final periyoduna girildi.

Final periyodu iki takımın da boş atışlarıyla başladı. Ancak Bufon’un smaç basketiyle fark 7’ye inse de Egehan’ın üçlüğü Fenerbahçe farkı korumaya çalıştı. 35’inci dakika karşılıklı basketlerle 66-77 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçildi. 36.23’de Wanamaker’in üçlüğüyle fark yeniden 14 sayıya (66-80) çıktı. İyi oyununu sürdüren, Sloukas ve Wanamaker ile basket bulan Fenerbahçe bitime 2 dakika kala skoru 68-85’e taşıdı. Son 50 saniye kala Nunnaly’in üçlüğüyle fark 20’ye çıktı: 70-90. Son hücum öncesi Egehan bir üçlük daha bulan Fenerbahçe maçı 23 sayı farkla kazandı: 70-93

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