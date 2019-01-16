Yeniköy Gençlerbirliği'nde yeniler forma giydi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),()

Süper Amatör Lig B Grubu'nda devre arası bir çok transferi kadrosuna dahil eden Yeniköy Gençlerbirliği'nde ikinci yarının ilk haftasında yeni transferler forma şansı buldu.

Yeniköy Gençlerbirliği Orhangazi Belediyespor'dan Mustafa Demir, Mustafa Can, Samet'i devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil etmişti. Kırmızı yeşillilerin ikinci yarının ilk haftasında kendi sahasında oynadığı İnegöl Kafkasspor maçında yeni transferleri sahada yer aldı. Orhangazi Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Mustafa Demir ise takım kaptanı olarak takımın başında sahaya çıktı. Karşılaşmayı İnegölspor Kafkasspor 4-0 kazandı.

Öte yandan Süper Amatör Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan ve ikinci yarıya da İnegöl Kafkasspor karşısında alınan 4-0’lık yenilgi ile başlayan Yeniköy Gençlerbirliği bu maç sonrasında kalecisi Caner Kayan ile yollarını ayırdı. Yeniköy yönetimi ile bir araya gelen Caner Kayan anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetti.

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