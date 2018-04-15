Yeni Orduspor - Ankara Demirspor: 0-2

Nedim KOVAN/ORDU, ()

STAT: 19 Eylül

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Turgut Evran (xx), Hakan Karabalcık (xx)

YENİ ORDUSPOR: Osman (x) - Burak (x), Onur Ramazan (x), Mustafa (x), Tuncay (x), Kerim (x), Erhan (x) (Dk. 46 Fatih Özçelik x), Asım Can (x) (Dk. 65 Hasan x), Turan (x), Emre (x), İbrahim (x) (Dk. 59 Fatih Arat x)

ANKARA DEMİRSPOR: Süleyman (xx) - Furkan (xx) (Dk. 90 Ahmet x), Adem (xx), Burak Sürmeli (xx), Hüseyin (xx), Muhammed Enes (xx) (Dk. 78 Burak Aydın xx), Hasan (xx) (Dk. 74 Celal xx), Çınar (xx), Burak Öksüz (xx), Sebahattin (xx), Kerem Hakan (xxx)

GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 72 Kerem Hakan (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Erhan, Turan, Onur Ramazan, Burak (Yeni Orduspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Yeni Orduspor, kendi sahasında, Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.

23'üncü dakikada Onur Ramazan'ın ara pasında İbrahim kafayla kaleye vurdu, top az farkla auta çıktı.

28'inci dakikada Muhammed Enes'in pasında topa sahip olan Çınar, kaleye sert vurdu, top az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında, ikili mücadelede rakibinden sıyrılan Kerem Hakan kaleye vurdu, topu ağlara gönderdi: 0-1

62'nci dakikada Mustafa'nın ara pasında, ceza sahası içinde topa kafayla yükselen Fatih Arat, topu kale direği üzerinden auta gönderdi.

72'nci dakikada Ankara Demirspor atağında Çınar'ın ara pasında Kerem Hakan topu ağlara gönderdi: 0-2

Maç misafir takım Ankara Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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