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Yeni Malatyaspor'un yine hakkı yendi

Bu sezon hakemlerden en çok çeken takımlardan biri olan Yeni Malatyaspor'un yine hakkı yendi. Mücadelenin 85. dakikakasında topu ağlara göndererek 2-1 öne geçen Malatyaspor'un golü sayılmadı.

01 Ekim 2017 Pazar 15:47
Yeni Malatyaspor'un yine hakkı yendi

Ligde sezonun başından beri Ertuğrul Sağlam dönemi dahil en çok hakkı yenen takım olan Yeni Malatyaspor'un yine hakkı yendi. Bugün oynanan Yeni Malatyaspor Konyaspor maçında ilk yarı 1-0 mağlup kapatan ev sahibi Aytaç Kara'nın golüyle eşitliği yakalamıştı. Golden sonra öne geçmek için taraftarı önünde ter döken oyunculara hakem engeli. 

Dia'nın topu çıktı mı?

Bein Sport 1 ekranlarında görüldüğü gibi topun tamamı çıkmadığı için golün geçerli sayılması gerekirdi. Ancak yan hakemin etkisiyle gol iptal edildi. Bu iptaldan sonra her iki takımda ataklarını güçlendirdi her an gol gelebilir ancak yine Malatyaspor'un hakkı yendi. 

Son Güncelleme: 01.10.2017 15:54
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