Ligde sezonun başından beri Ertuğrul Sağlam dönemi dahil en çok hakkı yenen takım olan Yeni Malatyaspor'un yine hakkı yendi. Bugün oynanan Yeni Malatyaspor Konyaspor maçında ilk yarı 1-0 mağlup kapatan ev sahibi Aytaç Kara'nın golüyle eşitliği yakalamıştı. Golden sonra öne geçmek için taraftarı önünde ter döken oyunculara hakem engeli.

Dia'nın topu çıktı mı?

Bein Sport 1 ekranlarında görüldüğü gibi topun tamamı çıkmadığı için golün geçerli sayılması gerekirdi. Ancak yan hakemin etkisiyle gol iptal edildi. Bu iptaldan sonra her iki takımda ataklarını güçlendirdi her an gol gelebilir ancak yine Malatyaspor'un hakkı yendi.