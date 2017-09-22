Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103525
ALTIN
145.430
DOLAR
3.4941
STERLİN
4.7371
EURO
4.1816
Itır Esen'ın tacı geri mi alındı? Miss Turkey 2017 güzeli Itır Esen'in tacı geri alındı
Itır Esen'ın tacı geri mi...
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1...
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı...
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un sözlerine sosyal medyadan cevap verdi !
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un...
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de...

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın sesleri yükseliyor !

Yeni Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından gözler yeni gelicek hocaya çevrildi.Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın'la bu akşam görüşerek tekliflerini ileticek.

22 Eylül 2017 Cuma 11:19
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın sesleri yükseliyor !

Malatyaspor'da teknik direktörlük adayları arasında Sergen Yalçın da girdi. Antalyaspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay'ın teklifi kabul etmemesi üzerine Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek ile görüşen Başkan Adil Gevrek, iki tecrübeli teknik adamı gündeme almıştı. Ancak dün Eskişehirspor'da yaşanan gelişmelerden sonra genç teknik adam listenin en başına yerleşti. İstanbul'a dönen Sergen Yalçın ile telefonla görüştüğü bildirildi. 
 
İstanbul'da kamp kuran ve teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Sergen Yalçın bu akşam bir araya gelerek görüşmesi bekleniyor. Gevrek'in yakın çevresine, 'Lig devam ederken teknik direktör bulmak gerçekten zor. Üç adayla ile görüştük ama bazı sorunlar var. Arkadaşlarımız Sergen ile telefonda görüştüler. Bugün akşam teklifimizi kendisine ileteceğiz" dediği öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 büyükler Ankara'dan gelen haberle yıkıldı !
3 büyükler Ankara'dan gelen haberle yıkıldı !
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena’dan Beşiktaş açıklaması
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Valbuena’dan Beşiktaş açıklaması
Aziz Yıldırım yeniden başkan olabilmek için kolları sıvadı
Aziz Yıldırım yeniden başkan olabilmek için kolları sıvadı
Beşiktaş'ın yıldız ismi Gary Medel'in çıplak fotoğrafı paylaşıldı !
Beşiktaş'ın yıldız ismi Gary Medel'in çıplak fotoğrafı paylaşıldı !
Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar ! Fenerbahçe'den gönderildim ...
Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar ! Fenerbahçe'den gönderildim ...
Fenerbahçe'de Ali Koç Başkanlık konuşması yapıyor !
Fenerbahçe'de Ali Koç Başkanlık konuşması yapıyor !
Alex'den Aykut Kocaman'a büyük sitem : "Bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi"
Alex'den Aykut Kocaman'a büyük sitem : "Bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi"
TFF 1.Lig'de bir istifa daha ! İstifasını canlı yayında açıkladı ...
TFF 1.Lig'de bir istifa daha ! İstifasını canlı yayında açıkladı ...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu !
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim