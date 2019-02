Yeni Malatyaspor'da, Göztepe ve Konya hazırlıkları sürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, ()-

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde evinde ağırlayacağı Göztepe ile Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından yakın pas ve taktik çalıştı. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 20'nci haftasında evinde 1-1 berabere kaldığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçını değerlendirerek, "90 dakikaya baktığımız zaman 15 dakikalık bir süreçte istediğimiz tam ortaya çıkmadı. Yediğimiz zaten basit bir gol var. Basın toplantısında zaten söyledim gibi; bu takım geçen senenin takımı değil, oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz ve geliştirince de zaman zaman ufak tefek hatalar oluyor. Nasıl Kayserispor karşısında olduğu gibi kenardan gelen bir ortada yediğimiz 1 gol oldu. Genellikle öyle goller bugüne kadar yemedik ama futbolcularımız ikinci yarıda çıktılar, daha doğrusu ilk yarıda 1-1'i yakaladık. 2-1'i de yakalama şansımız vardı. İkinci yarıda çok üstün bir performans gösterdik. 2'nci gol pozisyonlarına girdik. Sadece değerlendiremedik. Değerlendirmiş olsaydık şuan 3 puanı almış olacaktık ama bu ikinci yarıda olacak, böyle çok maçlar oynayacağız. Çünkü ikinci yarı daha zor ve daha çetin geçecek. O yüzden ona hepimiz hazırlıklı olmamız lazım" dedi.

Oyunlarını geliştirdikleri zaman, hücum anlamında daha etkin oldukları zaman arkada zaman zaman geçişlerde açık verebildiklerini kaydeden Bulut, "Bu her takımda olduğu zaman bizim takımda da oluyor. Sonuçta önemli olan o yakaladığınız pozisyonları iyi değerlendirmek. Ondan sonra arkadan vereceğin birkaç pozisyonla rakip kendi hücumlarını iyi değerlendirir. Onlarla da gol atma şansı buluyor. Attığın da siz 2 tane atacaksınız" diye konuştu.

Bulut, özgüveninin her zaman olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Yeni bir şey yok. Buraya geldiğimden beri özgüvenim her zaman üst düzeydeydi. Tabii şuan kadromuzda 22 futbolcumuz var 3 kalecimiz ile 25'inci hemen hemen her pozisyonda 2 futbolcumuz var. Bazı pozisyonlarda 3'er futbolcumuz var. Sakatlık olduğunda, kart cezalısı olduğunda kullanabileceğimiz iyi futbolcularımız alternatiflerimiz var. Onları da en iyi şekilde değerlendirmek isteyeceğiz ve yarın öyle bir maç. Orada birkaç pozisyonda zaten bazı arkadaşlarımızı oynatacağız. Çünkü hep yük aynı futbolcularımız üzerine binilmemesi gerekiyor. Antalya kapından döndüğümüzde 3 günde bir hemen hemen hep maç oynuyoruz. Bazı futbolculara fazla yük bindi. O yüzden bazı futbolcuları dinlendirip onların yerine diğer arkadaşlar bakıyor."

Teknik direktör Bulut, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) mücadelelerinde hedeflerinin gidebildikleri kadar gitmek olduğunu belirterek, "İnşallah bu finale kadar gider. Yarın sahaya süreceğimiz ilk 11 maçı kazanabilecek, götürebilecek bir ilk 11 o yüzden o konuda bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de ise 7-8 haftadan sonra gerçek hedeflerinin ortaya çıkacağını aktaran Bulut, ilk 8 haftada istedikleri, diledikleri puanları alıp güzel bir hedef ve konum istediklerini söyledi.

Ligde ilk sıralarda bulunan takımları değerlendiren Bulut, "Avantajlı olan takım Başakşehir 8 puan bir fark var 2'nci rakibi ile ama unutmayalım ki önümüzde 14 tane daha maç var. Bu 3 puanlık sistemde her şey olabilir. O yüzden erken konuşmaya hiç gerek yok. Tabii şuan büyük bir avantajları var. Onlarda onu korumaya çalışacaktır. Arkadan gelenler onları yakalamaya çalışacak. Bu böyle devam edecek sezon sonuna kadar" diye konuştu.

