Yeni Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları başladı

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ligin 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi. Sakatlığı bulunan sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular taktik çalıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçına baskılı, tempolu başlamak istediklerini ve bunu iyi başardıklarını belirterek, "O sıcak havada saat 13.30'da maç oynandı. Futbolcularım ilk yarı gerçekten baskılı oynamaya çalıştılar. Yeterince de pozisyon yarattık. İlk yarı 2-3 olabilirdi. 1-0 öne geçtik. Zaten öne geçtiğimiz maçları genellikle iyi oynuyoruz. Kendi kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıda yeterince gol pozisyonu vermedik. Maçı çok erken koparabilirdik. Sadece yakaladığımız bu gol pozisyonlarının değerini daha çok bilmemiz lazım" dedi.

Bulut, futbolcularını bu haftaki ve bundan önceki maçlarda yakaladıkları fırsatları değerlendirme konusunda uyardığını kaydederek, şunları söyledi: "Rize maçında yeterince gol pozisyonu var, 7-8 diyeyim. Bunların en azından 3 tanesini değerlendirip rahat bir şekilde maçı 3-0 tamamlayabilirdik, bu olmadı. Beşiktaş maçında aynı şekilde. Kaybetmememiz gereken bir maçtı orada da 2-2 veya 3-2 yakalayabilirdik. İşte pozisyonlarımızın değerini önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayıp, daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun üzerinde bu hafta da çalışacağız. Çünkü her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz. 3-4 tane gol pozisyonuna girip oradan 1-2 tanesini alıp maçı öyle kazanmanız gerekiyor bazen."

Maçlarda hataları daha net bir şekilde görebildiklerini ifade eden Bulut, "Aradan şu anda 6 hafta geçti. Bizim tek sorunumuz ilk hafta çoğu futbolcunun geç gelmesi. Sakatlıklardan dolayı Guilherme'yi merkezde oynattık, farklı pozisyonlarda arkadaşlarımızı oynattık. Son 2 hafta Beşiktaş maçı olsun, Rize maçı olsun daha kafamızda düşündüğümüz ilk 11'i sahaya yansıttık. Herkesi yerli yerinde oynatma düşüncemiz oldu. Zaman zaman yine eksiklikler olacak, kart cezalısı olacak, sakat olacak. Yine farklı mevkilerde oynayan arkadaşlarımız oynayacak ama söylediğim gibi; yüzde 80-90 takımın iskeletini, ilk 11'ini oturtmaya çalışıyoruz. Bu haftalar geçince 1 veya 2 futbolcu değişebilir performansa yönelik. Rize maçında da o şekilde oldu. Eren oynadı. Khalid daha önce ilk 11'de oynuyordu. Performansından pek memnun değildim o yüzden Eren'i oynattım. Eren de gayet iyi maç çıkardı. Zaten hazırlık dönemi Eren için çok iyi geçti ama maalesef sakatlandı. O yüzden bizden uzak kaldı 4-5 hafta ama geri iyi dönüş yaptı. İlk maçına çıktı, 60 dakika oynadı, iyi performans gösterdi. Khalid oyuna girdikten sonra o da iyi bir performans gösterdi. Sadece eksik olan taraf atacağı goldü, yine 1-2 tane kaçırdı. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunlar gerçekleşecek. İssam ile ilgili de aynı şekilde haftalardır ondan istediğimiz performansı maalesef kendisinden alamadık. O da inşallah önümüzdeki günlerde toparlayıp ileriki maçlarda bize faydalı olacak" şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor maçının kaybetmemeleri gereken maçlardan biri olduğunu belirten Bulut, "Aynı şekilde Beşiktaş maçını da söyleyeyim. En azından Beşiktaş karşısında bir beraberlik sağlayabilirdik. Aynısını da Konya'ya karşı yapabilirdik ama Konya'ya karşı gerçekten iyi bir performans göstermedik. Orada da yakaladığımız şansları değerlendiremedik. Yediğimiz 1 gol oldu. İşte yenmek istiyorsanız 1-0 yakalayıp, ondan sonra 2-1'e geçmeniz lazım. Bunlar kolay işler değil. Üretmeniz gerekiyor. ürettik ama değerlendiremedik. Bu hafta ligin liderine karşı oynuyoruz. Tanıdığımız bir ekip. 3 sene aralarında bulundum. Ne oynadıklarını iyi biliyoruz. Çok pasa yönelik oynayan bir takım. Pasla rakip kaleye kadar inmeye çalışıyorlar. Biz de bu hafta çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız. Biz ne yapabiliriz rakip karşısında? Onlara çalışacağız. İnşallah gidip istediğimiz puan veya puanları alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bulut'un açıklamaları

- İdmandan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)