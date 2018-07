Yeni Malatyaspor Bolu'da Güç Depoluyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Bolu'da yeni sezon için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor 25 Haziran'da Malatya'da başladığı yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampıyla sürdürdü. Karacasu Beldesi'nde bir otelde kamp yapan kulüp günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, "Ayın 25'inde sezonu açtık. 5 günlük bir çalışmamız oldu Malatya'da. Bir günlük izinden sonra Bolu kampına geldik. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 16 futbolcu ve 4 kalecimiz var. Birkaç yabancımız bir iki gün içerisinde bize katılacak. Yeni yapacağımız transferler var. Bir, iki transfer yaptık. Birisi Alexsic, birisi de Ahmet İldiz. Bu yapacağımız transferlerle Topuk Yaylası kampında yeni transferlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Hazırlık maçı yapacağız. Bir maçımız ayın 6'sında diğeri 10'unda olacak. Romen birinci lig takımları ile olacak maçlar. İlk etapta iki maç, ikinci etapta üç maçımız olacak. Ama diğer takımlar henüz belli değil" şeklinde konuştu.

Yerli futbolcuların olmasına önem gösterdiklerini ifade eden Bulut, "Neye ihtiyacımız varsa ona göre transfer yapacağız. Şu an iki transfer yaptık. Bu ikinin dışında 5 transfer daha olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Bunu henüz belirlemedik. Yerli futbolcumuz olması gerekiyor, onun da üzerinde duruyoruz ama maalesef istediğiniz futbolcuları bulamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Sözleşmesi olan futbolcular var. O yüzden yerli transfer de olacak, yabancı transfer de yapacağız" açıklamasını yaptı.

