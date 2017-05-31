Yeni Malatya'yı Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz görevinden ayrıldı

PTT 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz görevinden ayrıldı.

PTT 1. Lig'de yıllar sonra muhteşem bir performans ile Süper Lig'e çıkan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz görevinden ayrıldı. Normal olarak bugün sözleşmesi biten İrfan Buz yönetim ile görüştükten sonra yönetimin kendisi ile devam etmeyeceğini belirtmesi sonrasında takımdan ayrıldığı açıklandı.

Önce TFF'nin sitesinde İrfan Buz'un takımsız olarak gösterilmesinin ardından A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan İrfan Buz yönetimin devam etmeme kararı almasından dolayı ayrılığın gerçekleştiğini söyledi. Sitemkar açıklamaları ile dikkat çeken Buz Süper Lig'de Yeni Malatya'ya başarılar diledi ve taraftarı Malatya'yı çok sevdiğini söyledi.