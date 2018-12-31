Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu modernize edildi

BURSA,() - BURSA'da “Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller” anlayışıyla spora önemli yatırımlar yapan Osmangazi Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayısını hızla artırıyor. Son olarak belediye, Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu baştan aşağıya yenileyerek modernize etti.

Osmangazi’ye birçok yeni spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi, Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu baştan aşağıya yenileyerek modernize ediyor. Havuzun dört mevsim daha kullanışlı hale getirmek adına başlatılan geniş çaplı revizyon kapsamında, havuzun kış aylarında üstünün kapatılmasını sağlayan hava destekli membran söküldü. Yenileme çalışmasıyla çelik kontsrüksiyon akustik metal çatı kaplaması yapılarak, havuzun etrafında betonarme çerçeve oluşturuldu. Aynı zamanda tesisteki duşlar ve tuvaletler de tamamen yenilenirken, idari binaya iki yeni ofis inşa edildi.

BAŞKAN DÜNDAR: "KALİTELİ HİZMET VERECEĞİZ"

Yeni Karaman Yüzme Havuzu’nun inşaatının tamamlanması ile hem vatandaşa hem de sporculara hizmet vereceklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yaz döneminde üstü açık olarak kullandığımız havuzumuzu, dört mevsim kullanılan tesis haline getirmek adına yenileme çalışması başlattık. Çelik kontsrüksiyon ve havalandırma çalışmalarını bitirerek, bundan sonra seramik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Böylece Osmangazi’de en çok kullanılan Karaman Yüzme Havuzu’nda vatandaşlarımıza kaliteli bir şekilde hizmet vereceğiz” dedi.

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