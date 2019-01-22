Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio dönemi sona erdi

Yusuf ÇINAR / ÇORUM () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da yönetim, teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Mehmet Aurelio ile yapılan görüşmeler sonrasında kendisiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Aurelio ile futbolcularımız duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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