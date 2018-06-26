Yaz Okulunda Okçuluk Eğitimi

ANTALYA, () - Kepez Belediyesi yaz spor okullarında çocuklara ve gençlere okçuluk eğitimi verilecek.Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda okçuluk kursu açıldı. Çocuklar ve gençler uzman eğitimciler eşliğinde eğitim alıyor. Kepez'in çocuk ve gençlerine iyi bir sporcu olabilmenin kapılarını araladıklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Kepez Belediyesi'nin okçuluk sporuna sağladığı altyapı sayesinde evlatlarımıza, Türkiye'yi temsil edebilecek birer milli sporcu olabilme imkanı sunuyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize topluma faydalı ve sağlıklı birey olma imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 11:41