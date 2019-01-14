Yarı yıl tatili spor kursları başlıyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de ilk yarı tatili döneminde okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim kademelerindeki öğrencilere kış dönemi hızlandırılmış spor eğitim programları uygulanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk yarı tatil döneminde, spor çağındaki öğrencileri hedefleyen il spor merkezleri kış dönemi hızlandırılmış spor eğitim programlarının uygulaması sürüyor. "Tatil Coşkun, Spor Tutkun Olsun" sloganıyla yürütülen eğitim programında tecrübeli antrenörler eşliğinde il genelindeki spor salonlarında atletizm, basketbol, badminton, güreş, boks, jimnastik, hentbol, masa tenisi, tenis ve voleybol gibi spor branşlarında eğitim verilecek. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yarı tatil dönemi olan 18 Ocak - 04 Şubat 2019 tarihleri arasında okul öncesi, ilk, orta, lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencilere, ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörleri nezaretinde eğitim programları sunulacağını söyledi. Loğoğlu, "Hızlandırılmış programlarla spor branşlarının tanıtılması, seviye kurslarının verilmesi, spor bilinci kazandırılan öğrencilerin, bu süreci aktif dinlenmiş olarak tamamlama ve eğitim öğretime zinde bir şekilde dönmeleri amaçlanmıştır. Bu neticede tüm halkımızı ve gençlerimizi tesislerimizde spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.



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