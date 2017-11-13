Yağmur Sarıoğlu açıkladı ; Sabri Sarıoğlu ikinci kez baba oluyor !

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 7 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Yıllarca Galatasaray formasını giyen ve burada şampiyonluklar ve kupalar kazanan Sabri Sarıoğlu sezon başından İzmir'in güçlü ekiplerinden Göztepe'ye transfer olmuştu.Son dönemde ticarete de atılan Sarıoğlu son olaran Nişantaşı'nda bir Optic dükkanı açmıştı.

6 yaşında Sarp adından bir çocukları olan Sarıoğlu çiftinden güzel haber ... Milli oyuncunun eşi Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabından 7 aylık hamile olduğunu açıkladı ve şu resmi paylaştı ...