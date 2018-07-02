Wimbledon Tenis Turnuvası başlıyor

Aynur TATTERSALL - LONDRA /

Dünyanın en prestijli spor turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlıyor.

İlk kez 1877 yılında düzenlenen, Avustralya Açık, Fransa Açık ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 2-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TURNUVADA 34 MİLYON STERLİN ÖDÜL DAĞITILACAK

Bu yıl Wimbledon'da toplam 34 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortta 14 Temmuz'da yapılacak tek kadınlar ve 15 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2 milyon 250 bin sterlin para ödülü verilecek.

GÖZLER YİNE FEDERER'DE

Tek erkekler ana tablosunda gözler bu yıl yine unvanını koruyarak kendisine ait rekoru geliştirmeye gelen Roger Federer'de olacak. Ayrıca geçen yıl Wimbledon'da sakatlandıktan sonra uzun bir süre kortlardan uzak kalan Britanyalı tenisçi Andy Murray de turnuvada yer alacak.

Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Federer, elinde tuttuğu Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu, 9 şampiyonluğa çıkarmak için mücadele verecek.

Eski dünya 1 numarası Andy Murray ise dünya sıralamasının 157. basamağına kadar gerilemesine sebep olan geçen Wimbledon'da yaşadığı sakatlığı sonrası ilk grand slam turnuvasına çıkacak. Murray ilk maçını, çim kortun tehlikeli oyuncularından Benoit Paire ile yapacak.

SERENA DOĞUMDAN SONRA YİNE WIMBLEDON'DA

Fransa Açık'tan sakatlığı nedeniyle 4. turda çekilmek zorunda kalan Serena Williams, klasmanın 181. basamağında olmasına rağmen organizasyon komitesinin kararıyla 25 numaralı seribaşı olarak mücadele verecek.

Doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'ta sakatlanarak çekilen Serena, ilk iki turda klasmanın ilk 100 basamağındaki rakiplerle karşılaşmayacak.

WIMBLEDON HAKKINDA

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde Britanyalı 22 erkek tenisçinin katılımıyla düzenlendi. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip olan Wimbledon Turnuvası, tenisin en prestijli organizasyonu olarak kabul ediliyor.

1909'dan beri koyu yeşil ve mor renklerin resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun koyu yeşil olma zorunluluğu var. Tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu, korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor.

Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyan Wimbledon İki hafta sürüyor. Turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor.

Bugün başlayacak olan turnuva 14 Temmuz'da yapılacak tek kadınlar ve 15 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finali ile tamamlanacak.

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