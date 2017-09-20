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Wesley Sneijder'e büyük şok Kadro dışı bırakıldı !

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder'in Fransa macerası hiçte iyi başlamadı.Performansı yetersiz görülen Sneijder fazla kiloları nedeniyle de kadro dışı bırakıldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:07
Wesley Sneijder'e büyük şok Kadro dışı bırakıldı !

Sneijder, takımının ligde Monaco ve Rennais ile oynadığı son iki karşılaşmayı tribünden takip etti. Henüz gol ya da asisti bulunmayan Sneijder'in birkaç hafta içinde 11'e dönmesi çok zor görünüyor. Hollandalı futbolcu, yaz döneminde Galatasaray'ın kamp yaptığı sıralarda İbiza'da açtığı restoranda müşterilere servis yaparken görüntülenmişti.

FORMA TEPKİSİ

10 numaralı forma onun yerine Galatasaray'da Belhanda'ya verilince, taraftar büyük tepki göstermişti. Ancak aradan geçen süreçte Sneijder'in yaşadığı düşüşe paralel olarak Belhanda'nın 10 numara pozisyonunda pres yapan, yere yatıp top kapan ve skora katkı veren görüntüsü, yönetimin doğru bir tercihte bulunduğunu göstermiş oldu.

Son Güncelleme: 20.09.2017 10:10
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