Volkan Şen Trabzonspor'da

Sezon başında Aykut Kocaman'ın isteğiyle Fenerbahçe'den ayrılan, adı Avrupa kulüpleriyle de sık sık geçen Volkan Şen'e Ersun Yanal sahip çıktı. Bordo Mavili ekip daha önce transferini bitirmeye çalışıtğı Sosa ve bir çok isimden etki alamayınca transferin bitimine az bir süre kala eski takımına geri dönüyor.

Ağlamıştı!

Volkan Şen bir dönem forma giydiği Trabzonspor'a taraftarın ıstıklanması üzerine kulüpten ağlayarak ayrılmıştı. Özellikle Burak Yılmaz'la yakın arkadaş olan Şen'in beraber forma giymek istediği için avrupayı ret ettiği konuşuluyor.

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 2011-2012 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor'da 1.5 yıl oynayarak önce Bursaspor'a, ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.