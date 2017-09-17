Galeriler Videolar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064
Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !
Son Dakika
Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana...
Yeni müfredata tepkiler gelmeye devam ediyor!
Yeni müfredata tepkiler gelmeye devam...
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi yaptı
Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi...
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper imam-hatipler' geliyor!
Eğitim-İş İzmir Başkanı Yıldırım: 'Süper...
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltında
'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 kişi...

Volkan Demirel'den maç öncesi şok hareket !

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Volkan Demirel krizi yaşandı.Demirel, mücadele öncesinde ısınmaya giden arkadaşlarını yalnız bıraktı ve ısınmaya gitmedi.

17 Eylül 2017 Pazar 21:19
Volkan Demirel'den maç öncesi şok hareket !

Karşılaşmada kulübede yer alan Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı. Genelde 3 kalecisi ile birden ısınmaya çıkan sarı lacivertlilerde kaptan Volkan Demirel çıkmayı tercih etmeyince 3. kaleci Erten ve Kameni ikilisi ısınmak için sahada yer aldılar.

Kameni sürprizi
Fenerbahçe çok gol yeme hastalığına çözüm olarak Volkan'ı kulübeye çekip kaleye Kameni'yi çekerek çözüm bulmaya çalıştı. Kameni bu sezon ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı. 

Turistlerin üzüntüsü

Fenerbahçe'ye izlemek için maça gelen çok sayıda turist passolig nedeniyle maça giremeyip geri döndüler. Yetkililerden yardım isteyen yabancı futbolseverler bir türlü çözüm bulunamayınca geri döndüler.

Yıldırım'dan destek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezası nedeniyle maça gelemese de takımını otelden moral vererek gönderdi. Çok sayıda Fenerbahçeli yönetici karşılaşmayı protokol tribününde izledi. 

Son Güncelleme: 17.09.2017 21:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe Maç Özeti Ve Golleri Kaç Kaç
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe Maç Özeti Ve Golleri Kaç Kaç
M.Başakşehir-Trabzonspor maçından sevinen çıkmadı ! M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor maç özeti
M.Başakşehir-Trabzonspor maçından sevinen çıkmadı ! M.Başakşehir 2-2 Trabzonspor maç özeti
Barcelona'da büyük şok ! Ousmane Dembele 3-4 ay yok !
Barcelona'da büyük şok ! Ousmane Dembele 3-4 ay yok !
İspanya'da Arda Turan'a şok tepki !
İspanya'da Arda Turan'a şok tepki !
Galatasaray'lı Yönetici'den Beşiktaş'a şok gönderme !
Galatasaray'lı Yönetici'den Beşiktaş'a şok gönderme !
Galatasaray'da Gomis şov devam ediyor Galatasaray 2-0 Kasımpaşa
Galatasaray'da Gomis şov devam ediyor Galatasaray 2-0 Kasımpaşa
TFF harekete geçti Yabancı kuralı değişiyor mu ?
TFF harekete geçti Yabancı kuralı değişiyor mu ?
Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'ten milli takım açıklaması !
Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'ten milli takım açıklaması !
Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku yaşanıyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim