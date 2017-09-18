Volkan Demirel'den o sorulara sert yanıt geldi !

Fenerbahçe'de performansı eleştirilen kaleci Volkan Demirel, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kulübesinde oturdu. Carlos Kameni, Alanyaspor maçında görev yaparken, Volkan Demirel'in yine ısınmaya çıkmaması dikkat çekti.

Alanya'dan İstanbul'a dönmek üzere olan Fenerbahçe kafilesinde yer alan Volkan Demirel'e Beyaz TV'den ısınmamaya çıkmamasıyla ilgili eleştiriler soruldu. Sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi, bu soruya tepki gösterdi.

Isınmamasıyla ilgili soruya bir anda kızan Volkan Demirel, "Boş işleri kovalamayın" dedi.