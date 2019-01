Volkan Ballı: "Alex geldiğinde Samandıra'ya girebilecek"

"Bu kötü durumdan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor"

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, "Eski futbolcularımız zaman zaman maçlarımıza geliyor. Onlar bizim formamızı terlettiler, bizim için çok değerliler. Alex geldiğinde Samandıra'ya girebilecek artık. Bu gerçekten çok güzel bir şey" dedi.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin idari menajeri Volkan Ballı, takımda bir kolej havası gördüğünü belirtti. Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıkların güzel geçtiğini söyleyen Ballı, "Yüzler gülüyor. Yoğun tempo devam ediyor. Yüzler neden gülüyor? Çünkü takım çok çalışıyor. Ben bir kolej havası görüyorum. Zaten çok sayıda genç oyuncumuz var ve hepsi hocamızın dediklerini harfiyen yerine getiriyor. Bu çok önemli. Yıllarca kamp tecrübeleri yaşadım. Fenerbahçe'nin kampları hep bu şekilde disiplinli geçer. Herkes kurallara uyar, hiç sorun çıkmaz. Bu sene de aynısını yaşıyoruz. Bu yüzden futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İlk yarı çok kötü bir sonuçla bitti. Bu kötü sonucun yarattığı bir travma vardı. Yüzler asıktı. Aile içinde sıkıntılar olabiliyor tabii. Bir takım değişimler oldu. Ersun hoca geldi, ben göreve başladım. Ersun hoca da önemli bir tecrübe. Çok iyi bir teknik adam. Çok iyi bir ekibi var. Kendisiyle daha önce şahsen çalışmadım ama milli takım antrenörlüğü döneminden Fenerbahçeliliğini hem de ne kadar iyi bir antrenör olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNLERDE BÜYÜDÜM"

Fenerbahçe tribünlerinde büyüdüğünü belirten Ballı, "İnsan geldiği yeri hiçbir zaman unutmamalı. Ben taraftarlarımızın içinden geldim. Tribünlerde büyüdüm. Tribüncü arkadaşlarımla yıllarca Fenerbahçe'ye çeşitli platformlarda hizmetler verdik. Görev yaptığım dönemde çok sayıda şampiyonluklar yaşadık. Bunlar tabii ekip halinde yapılıyor. Burada da böyle bir ekibi oluşturmuş durumdayız. Ersun hocamla çok iyi bir dostluğumuz var her şeyden önce. Ben her zaman şunu söylerim; bir teknik adama özellikle Samandıra'nın Fenerbahçe'nin kalbi olduğunu, Samandıra'da Fenerbahçelilik ruhunun mutlaka olması gerektiğini söylerim ki bu gittiğimiz her kampa yansır. Fenerbahçe'nin kalbi olan Samandıra'da, Ersun hoca gibi Fenerbahçe'yi gönülden seven bir teknik adam ve ekibi varsa, bir de bizim gibi taraftarın içinden gelmiş, Fenerbahçelilik ruhunu yanındaki herkese yansıtabilecek insanlar varsa orada başarılar daha kolay gelebilir" şeklinde konuştu.

"BU KÖTÜ DURUMDAN BİR AN EVVEL KURTULMAMIZ GEREKİYOR"

Ligde kötü bir durumda olduklarını ve bundan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getiren Volkan Ballı, "Ulusal basınımıza da idmanlarımızı çok az açabildik. Tamamen konsantre olmak gerekiyor. Bu kötü durumdan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Bunun için iyi çalışmalıyız. Geldiğimiz günden beri nefes almadık. Beni en çok mutlu eden futbolcularımızın bir okul talebesi edasıyla hocanın her dediğini yapmaları. Bu çok önemli. Çok yoruluyorlar ve yorulmaları da gerekiyor çünkü taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor" dedi.

"GELENLER OLABİLİR"

Yeni transfer olarak yalnızca Sadık Çiftpınar'ı değil, affedilen Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ı da kabul ettiğini söyleyen Volkan Ballı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu arada önemli bir şey oldu. Sadık ilk transfer olarak geldi. Bundan sonra Sayın Başkanımızın, yönetim kurulumuzun, Sayın Comolli'nin çalışmaları devam ediyor. Bize yeni transfer olarak kabul edebileceğim sadece Sadık değil. Kaleci Volkan, kaptanımız, diğer oyuncularımız Dirar olsun, Aatif olsun, onlar da aramıza katıldılar. Bundan sonra neler olacak bilinmez. Gelenler olabilir, her şey olabilir... Ben onların da yeni transfer olduğunu düşünüyorum. Onlar da çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. Takım arkadaşları onların dönmesinden dolayı çok mutlu oldu. Hepsi birer değer. Onları kazanmamız gerekiyor. Kaybetmememiz gerekiyor. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Ne kadar çok çalışırsak çalışalım buradaki disiplini sahaya ve sonuçlara yansıtamazsak hiçbir şey elde edemeyiz."

"SADIK, ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Sadık Çiftpınar'ın çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen idari menajer Volkan Ballı, "Yeni gelen futbolcumuzu övmek için söylemiyorum ama şunu gördüm; Sadık'la yaklaşık 1-2 saat odamda konuştuk ve çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu gördüm. Bunu her zaman yakalayamayız. Sadık gibi oyuncular çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğu için daha değerlidir. Galatasaray altyapısında oynayacak ve Fenerbahçeliliğini devam ettirecek... Onun gibi bir oyuncunun aramıza katılması beni çok mutlu etti. Fenerbahçelilik ruhunu o da yansıtabilir. Eşinin de çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum, benim eşim de öyle. Hatta bugün buluşacaklar, eşim yardımcı olacak kendisine. İyi bir aileyiz ve daha da iyi olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Başarı başka türlü gelmez, ekip çalışması. Futbolcuların ailelerine de teşekkür ediyorum. Bugün 7'nci gün. cuma akşamı hazırlık maçından döneceğiz. Buradakilerin başarısı onları destekleyenlere de bağlı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ BURADAN ÇIKARACAĞIZ, BAŞKA YOLU YOK"

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun kabul edilemez olduğunu ve sarı-lacivertli ekibi bu durumdan çıkaracaklarını belirten Ballı, "Bu süreç Fenerbahçe'nin tarihinde yaşamadığı bir süreç belki buna yakın birkaç kez yaşamıştır. Ben kendi adıma söyleyeyim, görev yaptığım 6 sezonluk dönemde 3 tane şampiyonluk, 2 tane ikincilik yaşamıştık. İkincilik bile bizi kahrediyordu. Bir kez 4. olduk. Aldığımız en kötü sonuç oydu. Üzüntüden darmadağın olmuştuk. Şimdiki süreci açıklamak mümkün değil. Bu kabul edilemez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. 24 saat yetmez. Bu süreçte herkes 25 saat çalışacak. Fenerbahçe'yi buradan çıkaracağız. Başka bir yolu yok. Buna herkes dahil, tüm camia. Ben taraftarlarımızı ayrı bir yere koyuyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri anlayışa da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE TARAFTARLARININ LAYIK OLDUĞU SONUÇLARI ALMAK ZORUNDAYIZ"

Ersun Yanal ve ekibinin son derece başarılı olduğuna vurgu yapan Volkan Ballı, "Ersun hoca akademisyen bir teknik direktör. İşin bilimsel boyutunu da çok iyi bilen bir insan ve ekibini de çok iyi kontrol edebilen bir isim. Antrenman bilimi konusunda bilgisi olan bir teknik direktör, hem teknik ve taktik verir hem de kondisyonerini de denetleyebilir. Bu çok önemli. Beslenme gibi diğer konularda da çok tecrübeli ve bilgi dolu bir akademisyen. Ekibi de son derece başarılı. Çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Gecenin 12'sinde aşağı iniyorum, hoca ve ekip spor yaptığımız salonda çalışmaya devam ediyor. Gerçekten herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Fenerbahçe taraftarlarının layık olduğu sonuçları almak zorundayız. Çok uzaklaşan şampiyonluk hedefi önümüzdeki senenin başlangıcıyla Fenerbahçe'nin ilk hedefi olacaktır, olmalıdır da" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HERKESİN İÇİNDE YAŞAMASI GEREKİYOR"

Sarı-lacivertli ekibin bu kötü durumdan yukarılara doğru çıkacağını söyleyen Volkan Ballı, "Geçmişi konuşmak istemiyorum. Bu şekilde hiçbir şey kazanamayız. Şu bir realite; yüzler asıktı. Sebepleri belki çoktur, bunlara girmemek lazım. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gülen yüzlerin olması gerekiyor, bunu hep beraber sağlamaya çalışıyoruz ve öyle de oluyor. Takımda iyi bir arkadaşlık var. Ben bu arkadaşlığın sahaya mutlaka yansıyacağını düşünüyorum. Fenerbahçe asla ve asla bu durumda olamaz. Hoca, kampa gelmeden önce akşam yaptığı toplantıda tahtaya seyirci ortalamasını yazmıştı. Seyirci ortalaması 1 ama sıralama kabul edilemez. Herkesin bunun bilincinde olması lazım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkesin içinde yaşaması gerekiyor. Bazen talihsizlikler olabilir, bazen kötü sonuçlar olabilir. Tabii ki sezon sonu değerlendirme yapılacaktır. Sezon sonunda sonuca bakılacaktır. O yüzden buradaki insanların başarısı ve başarısızlığı sonuçlara endekslidir. Tek yapmamız gereken çok çalışmak ve bunu sonuçlara yansıtmak. Kadroya katılımlar olabilir, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Olsa da olmasa da bu takım kötü durumdan yukarılara doğru kesinlikle çıkacak. Bundan kesinlikle eminim" dedi.

"FENERBAHÇE BAŞARISIZLIĞI KABULLENEMEZ"

Fenerbahçe'nin başarısız olmasının kabul edilemez bir durum olduğuna vurgu yapan sarı-lacivertli ekibin idari menajeri Ballı, "Ben hep duygularla yaşamış bir insanım. Fenerbahçeliliği de öyle yaşadım. Fenerbahçe'de güzel dönemler geçirdim, hep şampiyonluklara alıştım. İkincilik kabul edilemez. Fenerbahçe başarısızlığı kabullenemez. Biz her zaman kazanmalıyız. Elimizden geleni yapmalıyız. Kulübümüz bunu tekrar yakalayacaktır. Mesela ben futbolcu kardeşlerimin birçoğuyla daha önce çalışmadım. Birkaç tanesiyle daha önce çalıştım. Uzun bir ara verdik. Şu an mesela Berke'yi görüyorum, sarılıyoruz, 15 dakika sonra yine sarılıyoruz. Hepsiyle öyle. Burada birbirimize sevgi vermemiz lazım. Bu, içinizden gelmeli. Bunu yapmacık yapamazsınız. Burada o samimi ortam var. Hep beraber bir bütün olduk. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kötü durumdan bir an evvel çıkacağız" şeklinde konuştu.

"ALEX GELDİĞİNDE SAMANDIRA'YA GİREBİLECEK ARTIK"

Eski futbolcularla iletişimde olduğunu dile getiren Volkan Ballı, "Eski futbolcularımız zaman zaman maçlarımıza geliyor. Onlar bizim formamızı terlettiler, bizim için çok değerliler. Benim onlarla ilişkim yıllardır devam ediyor ama esas olan Fenerbahçemizin onların değerini bilmesi. Ne zaman ihtiyacımız olsa yardımımıza koşuyorlar. Onlar bizim bağlantılarımızda da yardım edecekler. Alex geldiğinde Samandıra'ya girebilecek artık. Dün bir mesajlaşma oldu. Bu çok güzel bir şey. Onlar bizim Kulübümüz için formamız için ter akıttılar, şampiyonluklar yaşattılar. Onlar bizim başımızın tacı. Bu gerçekten çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlamaları gerektiğini belirten Ballı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Cuma akşamı AZ Alkmaar'la maç yapacağız ve sonra İstanbul'a döneceğiz. İlk maç Ümraniyespor maçı. Deplasmanda oynayacağız. Düğmeye orada basıyoruz. Bizim için kupa da çok önemli. İçinde bulunduğumuz durumda Avrupa'ya gidebilme noktasında en kolay yol orası gözüküyor. Kupa maçını çok ciddiye alıyoruz. Çok sık bir maç programı var. Ay sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Takıma katkı olursa tabii ki çok iyi olur. Bu ekip de daha iyisini yapacaktır. Yaklaşık 25 günde 9 maç oynayacağız. Yani ortalama 3 günde bir maç var. Bu gerçekten riskli bir dönem. 3 kulvarda oynuyoruz. Bu bizi bayağı zorlayacak. Tüm program onun üzerine kuruluyor. Bu 25 günlük süreci iyi geçmeliyiz, lige iyi başlamalıyız. Taraftarlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum."

(FOTOĞRAFLI)