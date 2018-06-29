Voleybolda temsilcilerimizin Avrupa Kupaları'ndaki rakipleri belli oldu

İSTANBUL /

2018-2019 Voleybol Sezonu'nda Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekimi belli oldu.

Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde temsil eden ve organizasyona 1. Tur'dan başlayacak olan İstanbul BBSK'nin rakibi, Finlandiya ekibi Ford Store Levoranta Sastamala oldu. Temsilcimiz, 1.Tur ilk karşılaşmasını, 9-10 Ekim 2018 tarihlerinde deplasmanda; rövanş karşılaşmasını ise; 16-17 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'da oynayacak. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde ise; 2. Tur'da; VRCK Kazincbarcika (Macaristan) – PAOK Thessaloniki (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Ülkemizi CEV Kupası erkekler kategorisinde temsil eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 1/16 Finaller Turu'nda, CEV Şampiyonlar Ligi 1. Tur Eşleşmesindeki Mladost Zagreb (Hırvatistan) – Vojvodina NS Seme Novi Sad (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni ile eşleşti. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında deplasmanda oynayacak.

Aynı kupada bayanlar kategorisinde mücadele edecek olan Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nın rakibi ise; 1/16 Finaller Turu'nda Romanya'dan CSM Targoviste takımı oldu. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde deplasmanda, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul'da oynayacak. Temsilcimiz, turu geçmesi halinde ise; 2. Tur'da; Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) – Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Ülkemizi CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde temsil edecek olan Maliye Piyango'nun 1/16 Finaller Turu'nda, Luboteni Ferizaj (Kosova) – Balkan Kupası Şampiyonu eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde deplasmanda, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara'da oynayacak.

Bayanlar kategorisinde ülkemizi temsil edecek olan Aydın BBSK ise; 1/16 Finaller Turu'nda, Kastrioti Ferizaj (Kosova) – Balkan Kupası Şampiyonu eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, ilk maçını 27-29 Kasım 2018 tarihlerinde deplasmanda, rövanş maçını ise; 4-6 Aralık 2018 tarihleri arasında Aydın'da oynayacak.