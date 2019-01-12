Voleybolda şampiyonlar belli oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Küçük Erkekler ve Kızlar Voleybol İlçe Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Serik Okul Sporları İlçe Tertip Komitesi'nin organize ettiği Küçük Erkekler ve Kızlar Voleybol İlçe Birinciliği Müsabakaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 100. Yıl Spor Salonu'nda 11 Ocak'ta yapılan final maçları ve ödül töreniyle sona erdi. Final maçlarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler birlikte izledi.

Küçük Kızlar finalinde Kozağacı Ortaokulu'nu 2-0 yenen Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu'nun kızları birinci oldu. Kozağacı Ortaokulu ikinci, Özel Akdeniz Yükseliş Koleji üçüncü, Yukarıkocayatak Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkekler final maçında ise Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu'nu 2-1 yenen Çandır Şehit Öğretmen M. Sadettin Küçük Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı. Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu ikinci, Abdurrahmanlar Ortaokulu üçüncü, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, dereceye giren ve yarışmaya katılan sporcuları kutlarken, müsabakalara kızlar kategorisinde 2 grupta 8 ortaokul, erkeklerde ise 2 grupta 6 ortaokul takımının katıldığını söyledi.

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