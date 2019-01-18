Voleybolda heyecan sona erdi





Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Genç (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği yarışması, final müsabakasıyla sona erdi.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Genç (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği yarışması tamamlandı. 16 okulun mücadele ettiği Genç (A) Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda oynandı. Final karşılaşmaları sonunda Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ikinci, Gölhisar Fen Lisesi üçüncü oldu. Birinci olan takım grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek.

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