Voleybolda Antalya derbisi

ANTALYA, () - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, ligdeki ikinci maçında Kepez Belediyesi'yle karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Voleybol Bayan A Takımı ligdeki ikinci maçında 10 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'da Turgut Özal Spor Salonu'nda Kepez Belediyesi'yle karşılaşacak.

Antalyaspor Voleybol Bayan A Takımı Antrenörü Gökhan Egeli, yoğun bir hazırlık döneminin ardından, sezonun ilk maçında Söke Voleybol takımı karşısında taraftarlarının da desteğiyle 3-0 gibi net bir skorla galip geldikleri söyledi. Tüm takımlar için ilk maçın önemli olduğunu kaydeden Egeli, "Bu sezon yeni olduğumuz 2. Lig'deki ilk galibiyet bizim için daha da anlamlı oldu. Yaklaşık 2 aydır sürdürdüğümüz yoğun antrenman temposunun karşılığını aldığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'GALİBİYET PEŞİNDEYİZ'

4 günde 2 maç oynayacaklarını belirten Gökhan Egeli, "Bu kısa hazırlık dönemine rağmen bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Genç bir kadro yapısına sahip olmamıza rağmen güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımızın enerjisi ve tecrübeli oyuncularımızın da katkılarıyla güzel bir sezon geçireceğimize inancımız tam" dedi.

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