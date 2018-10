Voleybolda 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

Halkbank Antrenörü Giuliani: "Bu kupaya istediğimiz gibi hazırlanamadık. Ancak bunu bir bahane olarak ileri sürmek istemiyorum"

Maliye Piyango Antrenörü Uslu: "Bu önemli kupada elimizden gelenin en iyisini yapıp sonucunu hep beraber göreceğiz"

Ercan ATA - ANKARA /

2017-18 Voleybol Sezonu'nda Efeler Ligi'ni şampiyon olarak bitiren Halkbank ile Kupa Voley ikincisi Maliye Piyango'nun karşılaşacağı "2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" öncesi iki takımın antrenör ve kaptanları basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da düzenlenen toplantıya Halkbank Antrenörü Alberto Giuliani, Halkbank kaptanı Burutay Subaşı, Maliye Piyango Antrenörü Serdar Uslu ve Maliye Piyango kaptanı Halil ibrahim Yücel katıldı.

Halkbank Antrenörü Alberto Giuliani, final maçına istedikleri gibi hazırlanamadıklarını belirterek, "Bu kupaya istediğimiz gibi hazırlanmadığımızı söyleyebilirim. Ancak bunu bir bahane olarak ileri sürmek istemiyorum. Bu kupayı kazanmak için gerekli bütün enerjiyi sarf edeceğimizi şimdiden belirtmek istiyorum" dedi.

Halkbank takım kaptanı Burutay Subaşı ise, "Öncelikle 2018-2019 voleybol sezonunun herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Takım olarak Dünya Şampiyonası'ndan dolayı geç toplanmış olabiliriz. Bununla ilgi tüm çalışmalarımızı da yaptık. Biz hazırız. Hak edenin kazanacağı, adil bir maç olsun. Umarım bütün Ankara seyircisi de bu güzel maçı izler" şeklinde konuştu.

MALİYE PİYANGO CEPHESİ

Maliye Piyango Antrenörü Serdar Uslu ise şunları söyledi;

"2018-2019 sezonunun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim açımızdan yeni bir başlangıç diye düşünüyorum. İnşallah bunun devamını getiririz. Bu finallere inşallah daha fazla katılım sağlayabiliriz.

Sezon başı olduğu için takımların hazırlık devreleri önem taşıyor. Bizim de Dünya Şampiyonası'nda olan bazı oyuncularımız vardı. Halkbank bize göre bu konuda biraz daha dezavantajlı. Ancak Halkbank çok değerli bir takım.

Çünkü ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edip, daha önce Şampiyonalar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş, dünyanın en iyi oyuncularını burada misafir etmiş bir takım. Çok önemli organizasyon yeteneğine sahip bir takımdan bahsediyoruz.

Biz de imkanlarımız ölçüsünde Avrupa'da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah her iki camia da bundan sonra Türkiyemizi, şehrimizi en iyi şekilde voleybol adına temsil etmeye devam edecektir.

Bu önemli kupada elimizden gelenin en iyisini yapıp, sonucunu hep beraber göreceğiz.

En önemli istediğimiz, arzumuz, Ankara seyircisinin bizi yalnız bırakmaması. Bu büyük organizasyonda bir itici güç olmalarını en önemli kaktı olarak düşünüyoruz."

Maliye Piyango kaptanı Halil İbrahim Yücel de, "Öncelikle 2018-2019 sezonu hepimize hayırlı olsun. Kulübümüz ve bizim için çok önemli bir kupa maçına çıkacağız. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Halkbank'a da başarılar diliyorum. Onlar da güçlü bir takım. Bunun farkındayız. Kupayı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

