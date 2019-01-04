Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Genç ve Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları tamamlandı.

Kumluca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okul sporları etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç ve Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları sona erdi.

Kumluca Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 21 takım mücadele etti. Turnuva sonunda Yıldız Kızlarda- Sınav Koleji Ortaokulu, Genç Kızlar A klasmanında- Kumluca Bil Koleji, Genç Kızlar B klasmanında Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi şampiyon oldu. Final müsabakalarının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verdi.

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