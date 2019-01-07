Voleybol hakemleri İzmir'de buluştu

Mehmet KURT / İZMİR, ()

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu (MHGK) tarafından düzenlenen ara seminerlerin dördüncüsü İzmir'de gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılan seminere TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, MHGK Başkanı Aziz Yener ve üyesi Ersin Altıparmak, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu As Başkanı Yılmaz Duman, Genel Sekreteri Fikret Fidan, İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, Ankara İl Temsilcisi Selahattin Karayel, uluslararası hakemler ve gözlemciler, Manisa, Aydın, Isparta, Muğla, Antalya illeri A ve AB klasmanı hakemler ve antrenörler katıldı.

Güncel videolar eşliğinde oyun kurallarının anlatıldığı seminer Aziz Yener'in sunumuyla sona erdi. Günün yorgunluğunun atıldığı akşam yemeğinde ise yaş haddinden dolayı hakemliği sona eren 30 yıllık Uluslararası Hakem Ali Bağde'ye Türkiye Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi. Hakemliğinin yanı sıra rölyef çalışmaları yapan Ali Bağde ise kendi çalışmasını TVF İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu'ya armağan etti.