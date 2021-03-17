Vitor Hugo'dan Trabzonspor taraftarına çağrı!

Trabzonspor'un ligde üst üste aldığı 7 galibiyetle birlikte bordo-mavili taraftarlar da şampiyonluk havasına girmişti. Trabzonspor taraftarının şampiyonluk hayalleri son haftalarda alınan kötü skorlarla beraber söndü. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a yenildi. Bordo mavililer Kasımpaşa'yı yenerken, son maçta Erzurumspor ile berabere kaldı. Bu skorlarla bir maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisine düşen Trabzonspor'un şampiyonluk hayalleri bu yıl da sona erdi.

"Futbolun temellerini 10 yaşında öğrendim"

Kulüp dergisine röportaj veren defans oyuncusu Vitor Hugo, bu zorlu süreçten de hep beraber çıkabileceklerine inandığını söyleyerek taraftarlara moral verdi. Brezilyalı defans oyuncusu, normal hayatta da sakin bir yapıya sahip olduğunu ve bu özelliğini yeşil sahalara da yansıttığını belirtti. Yurt dışında futbol oynamanın çocukluk hayali olduğunu ve bunu başardığını aktaran Vitor Hugo, futbolun temellerini 10 yaşında öğrendiğini söyledi. Vitor Hugo, küçükken Londrina ile Santo Andre takımlarında oynadığını ve Santo Andre'de top koştururken gençler şampiyonasında önemli başarılar elde ettiklerini kaydetti. Başarısının fark edilmesi üzerine Palmeiras tarafından transfer edildiğini kaydeden Vitor Hugo, böylece profesyonel futbol macerasının başladığını aktardı.

"Hemen Trabzonspor'un tarihine ve güncel durumuna baktım"

Palmeiras takımında şampiyonluklar yaşadığını kaydeden Vitor Hugo, menajerinin Trabzonspor'un ciddi teklifinden bahsedince transferi düşünmeye başladığını dile getirdi. Trabzonspor'un geçmişini incelediğini ve güncel performansını araştırdığını aktaran Brezilyalı defans oyuncusu, sağlam bir planlamayla altyapıdan oyuncu yetiştiren Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğuna kanaat getirdiğini söyledi. Görüşmeler başladıktan sonra günlük dilde kullanılan Türkçe kelimeleri öğrenmeye başladığını söyleyen Hugo, takımda aynı dili konuştukları Marlon ve Flavio’nun da bulunduğunu öğrenince rahatladığını dile getirdi.

"Dolu tribünleri görmek istiyorum"

Takımda yapılacak küçük dokunuşlarla performansın artırılabileceğini sözlerine ekleyen başarılı defans oyuncusu, son zamanlarda ligde alınan kötü sonuçların "her şeyin bittiği anlamına gelmediğini" belirtti. Takımdan ayrılan Joao Pereira ile konuştuğunu ve takımın muazzam bir taraftar kitlesine sahip olduğunu öğrendiğini söyleyen Vitor Hugo, pandemi döneminden sonra taraftarların da olduğu bir maça çıkmak için sabırsızlandığını belirtti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın teknik anlamda muazzam bilgili olduğunu aktaran Hugo, "Oyuncunun performansının nasıl artırılacağını biliyor" dedi.