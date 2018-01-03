Vida imzayı attı , transfer bombasını patlattı ... Mandzukic !

Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida sözleşme imzaladıktan sonra ilk açıklamalarını yaptı.Domagoj Vida , transfer süreci ve Beşiktaş ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Domagoj Vida transfer süreci ile ilgili olarak ; "Başkan Orman Zagreb'e gelmişti. Görüştük, sağolsun bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman verdim. bekledim ve nihayet buradayım.'' dedi.Vida: ''Belki ben de Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' derim. Sosyal medya hesabım olmadığı için arkadaşlarım gönderdi, ben de videoyu oradan izledim.''. diye konuştu.

Vida son olarak ; "Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama Süper Lig'i pek takip edemedim. Geleceğim takım olduğu için de araştırdım, arkadaşlarımdan bilgiler aldım.". ifadelerini kullandı.

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