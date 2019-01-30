Veteran atlet Kaçar’dan 3 altın madalya

Gürkan DURAL/BURSA,()

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda başarının altına imza atan Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Masterler Salon Türkiye Şampiyonası'ndan 3 altın madalya kazanarak, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen Masterler Salon Türkiye Şampiyonası'na, Nilüfer Belediyespor adına katılan Dr. Murat Kaçar, şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü. Dr. Murat Kaçar 70 yaş kategorisinde 60 metrede 9.81, 60 metre engeli de 11.54, 200 metre koşuda da ise 30,36’lık dereceler elde ederek üç dalda da altın madalya kazandı.

Veteran atlet Kaçar'ı başarısından dolayı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey "Tüm sporların atası olarak bilinen atletizmde hem Bursa'yı hem de ülkemizi bir çok şampiyonlukları ile dünyaya tanıtan, gençlerimize örnek olan sporcumuz Dr. Murat Kaçar’ı tebrik ediyorum” dedi.

Dr. Murat Kaçar, 2-3 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Balkan Masterler Salon Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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