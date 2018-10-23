Ventspils - Banvit: 86-80

İSTANBUL ()
SALON: Olympic Center
HAKEMLER : Dariusz Zapolski, Gintaras Vitkauskas, Gvidas Gedvilas
VENTSPİLS: Johnson 3, Jakovics 7, Lomazs 16, Gulbis 14, Freimanis 8, Arledge 16, Drame 4, Beane 5, Zakis 8, Berzins 5
BANVİT: Perez 16, Thornton 18, İsmail Cem Ulusoy 2, Oliver 7, Morgan 10, Rıdvan Öncel 11, Bircevic 8, Şehmus Hazer 6, Ragıp Berke Atar 2
1'İNCİ PERİYOT: 23-20
İLK YARI: 50-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-58
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü hafta maçında Banvit, Letonya'da konuk olduğu Ventspils'e 86-80 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı.