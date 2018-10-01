‘Vargit’ çiçeklerinden yaylacılara uyarı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - DOĞU Karadeniz'de yaylalardan geriye göçün habercisi olan 'vargit' adı verilen çiçekler, renk cümbüşü oluşturuyor.

Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylasında yemyeşil otların arasında açan 'vargit' çiçeklerinin bölgede eylül ayının sonlarına doğru açmaya başladığını kaydeden Yavuzkemal Belediye Başkanı Abdullah Önal, “Bu çiçekler ‘artık sonbahar geldi, kışa gidiyoruz’ diyerek bu bölgede yaşayan insanlara bir uyarı yapıyor” dedi.

Önal, geçmiş zamanlarda insanların hayatı tecrübe ederek yaşadıklarını, vargit adlı çiçeğin de kışın habercisi olarak tanımlandığını ifade ederek, “Bir meyvenin ya da çiçeğin açışına göre de kışın karın çok fazla yağıp yağmayacağını söylüyorlar, yazın nasıl geçeceğini söylüyorlar. Yani o günlerin meteorolojik verilerini kendileri bu şekilde ortaya koymuşlar. İnsanlarımız bu çiçeğe de ‘vargit’ ismini vermiş. Bu çiçekler açtığında ‘burada artık hava her an bozulabilir, tedbirini al, hazırlığını yap ve kışa hazır ol’ anlamını çıkarmışlar. Yaylalara geri dönüşleri de ilkbaharda açan ‘vargel’ çiçekleriyle tanımlamışlar” diye konuştu.