VAR Sistemi Kalkacak Mı? TFF Başkanı Nihat Özdemir Açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol dünyasına girdiği ilk andan itibaren tartışmalara sebep olan VAR sistemi hakkında açıklama yaptı. Özdemir, kurdukları VAR sisteminin, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem olduğunu ifade etti.

VAR sistemi, futbol dünyasındaki tartışmaların hala başında geliyor. Birçok açıdan tartışmaların konusu ve eleştirilerin hedefi durumunda olan VAR sistemi ve VAR hakemleri ülkemizde neredeyse her hafta teknik direktör ve oyuncuların eleştirilerini alıyor.

Türkiye'de herkes Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden şikâyetçi. En son Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki ofsayt kararına isyan etmişti. Fenerbahçeliler, benzer durumların yaşanması halinde dosyayı Avrupa'ya taşıyacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise tartışılan VAR sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Özdemir, hakemin maçın her karesine hakim olamadığını, dışarıda 10 bin gözün izlediğini ve VAR sistemiyle futbola teknoloji geldiğini dile getirdi. VAR hakemlerinin kameralardan olayı tespit ettiklerini söyledi.

VAR sisteminin UEFA'da da devamlı tartışma konusu olduğunu, geliştirilmeye çalışıldığını açıklayan Başkan Özdemir, kurdukları VAR sisteminin, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem olduğunu belirtti. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelerde de VAR sisteminin tartışıldığını söyledi. VAR'ı ikiye ayırdığını belirten Özdemir, ilkinin ofsayt kararları olduğunu ifade etti. Ofsayt kararlarında işin içine matematik girdiğini ve sistemin çizgiyi çizdiğini dile getirdi. İkinci olarak da penaltı ve kart kararlarının geldiğini söyledi. Ele değmeler, fauller ya da kırmızı kartların tartışmaya açık olduğunu ve bunun bütün dünyada olduğunun altını çizdi.

VAR SİSTEMİ NEDİR?

VAR sistemi olarak bilinen Video Hakem Uygulamasına, karşılaşma esnasında maçın orta hakeminin bir pozisyonun kararını vermekte zorlanması durumunda başvurulur. Başka hakem veya hakemler, bu pozisyonu video aracılığı ile izler ve karar vermesi için orta hakeme fikir verir.