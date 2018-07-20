Van Persie Fenerbahçe Taraftarının Önüne Çıkıyor!

Sezonu İstanbul’da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor’la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre’de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan’la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’ı ise 3-0’la geçti.Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını yarın saat 21.00’de Ülker Stadı’nda Feyenoord’la oynayacak.

Yeniler taraftarın önünde

Fenerbahçe’ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy’ün çimlerine ayak basacak. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek.

Stadın dolması bekleniyor

Fenerbahçe’nin stadında yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu ve Ülker Stadı’nın tamamının dolmasının beklendiği öğrenildi.

Van Persie, Fenerbahçe’ye karşı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek. Geçen sezonun devre arasında Feyenoord’a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 11:15