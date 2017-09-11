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Valbuena sosyal medyadaki hareketinden dolayı özür diledi

Mathieu Valbuena sosyal medya hesabından beğendiği gönderiyle gündeme gelmişti.Valbuena konuyla ilgili olarak bir yanlış anlaşılma oldığunu bildirdi .

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:04
Valbuena sosyal medyadaki hareketinden dolayı özür diledi

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena'nın Instagram hesabından takımda sorumluluk alan tek ismin Valbuena olduğunu belirten 'belediye işçileri' caps'inin beğenilmesi gündeme oturdu.
Fransız futbolcu bu konun ardından Twitter'dan bir açıklama yayınladı.  32 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, sosyal medya ekibi tarafından tamamen yanlışlıkla olduğunu ve bir daha tekrarlanmayacağını dile getirdi. İşte ilk yapılan beğeni ve sonrasında Valbuena, Twitter adresinden bir açıklama yaptı. Fotoğrafın üzerine çarpı koyup tekrar yayınlayan Fransız futbolcu, "Insta ve sosyal medya ekibim yanlışlıkla bu aldatıcı resmi beğenmiş. Ben buna tamamıyla karşıyım. Bir daha olmayacak"' dedi.

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