VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 3-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL,() -

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut

VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Milena, Sloetjes, Gizem (L) (Robinson [L])

ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Simge (L) (Güldeniz, Ezgi, Adams)

SETLER: 25-22, 25-17, 25-20

SÜRE: 84 dakika (30,26,28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank kendi sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 19 Nisan Perşembe günü saat 18:30'da yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik molanın ardından Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in etkili oyunu ile maçta kalırken, birçok kez eşitliği yakalamasına rağmen 30 dakika süren ilk seti VakıfBank 25-22 kazandı.

İkinci sette rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran VakıfBank, teknik molayı 12-7 ile geçti. Teknik molanın ardından taraftarının da desteğiyle etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, seti 25-17 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set dengeli başlarken, ev sahibi VakıfBank teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik molanın ardından setin kalan bölümünü de üstün götüren VakıfBank, seti 25-20 kazanarak setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maçı kazanan taraf oldu.

VAKIFBANK'A ÇİNLİ TARAFTARLARDAN DESTEK

Serinin ilk maçında sarı siyahlılar'ı desteklemek için yaklaşık 200 Çinli taraftar, tribünlerdeki yerlerini aldı. Çinli yıldız oyuncu Zhu Ting'e destek pankartı açan Çinli seyirciler, maç boyunca VakıfBank'ı destekledi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de karşılaşmayı takip eden isimler arasındaydı.

(FOTOĞRAFLI)