Vagner Love resmen Beşiktaş'ta !

Vagner Love'ı resmen açıklayan Beşiktaş yine bir ilke imza attı. 'Come to Beşiktaş' sloganı dünya çapında ses getiren Kara Kartal, sambacının transferini ise 'Love Story' (Aşk hikayesi) şarıkısı eşliğinde Love (Aşk) temalı video ile servis etti..Siyah-beyazlılarla 2.5 senelik sözleşme yapan Brezilyalı forvetin, yıllık 1.8 milyon euro alacağı ifade edildi. Vagner Love'un bugünkü kupa karşılaşmasında maç kadrosunda olması beklenirken, cuma günü deplasmanda oynanacak Bursaspor karşılaşmasında ise sahada olacağı belirtildi..

Vagner Love,Corinthians'la 1 Brezilya Ligi, CSKA Moskova ile 3 Rusya Ligi ve 1 kez UEFA Kupası, Brezilya Milli Takımı ile de 2 Copa America şampiyonluğu yaşadı.