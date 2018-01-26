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Vagner Love , Beşiktaş'ı resmen açıkladı

Cenk Tosun'un İngiltere'ye rekor bir transfer ücreti ile transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Süper Lig'in yıldız isimlerinden olan Vagner Love çevrildi.

26 Ocak 2018 Cuma 15:53
Vagner Love , Beşiktaş'ı resmen açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan spor gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi.  Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'un gol kralı Vagner Love için harekete geçtiği resmi olarak açıklandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir açıklamada yıldız golcüden geldi.Vagner Love, “Kariyerimde yedi önemli kupa var. Amacım Türkiye’nin en başarılı ve en büyük kulübünde bu sayıyı daha da yükseltmek” diye konuştu.Beşiktaş, bu transfer için 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuyla da 1 yılı opsiyonlu, 2.5 senelik sözleşme yapılacak. 

Vagner Love, Corinthians'la 1 Brezilya Ligi, CSKA Moskova ile 3 Rusya Ligi ve 1 kez UEFA Kupası, Brezilya Milli Takımı ile de 2 Copa America şampiyonluğu yaşadı.

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